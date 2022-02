TIM, Labriola: "Il futuro è già qui. Tecnologia sia guidata dai bisogni"

(Teleborsa) - "Dobbiamo diffondere le nuove tecnologie come il 5G, Internet of Things, Cloud Computing, cybersecurity e realtà aumentata nel modo più capillare e più tempestivo possibile. Dobbiamo fare in modo che l'innovazione di cui siamo portatori raggiunga tutti e porti benefici concreti. Facendo così aiuteremo i nostri clienti a essere più produttivi, più efficienti, e quindi più competitivi, perché capaci di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato".

Lo ha affermato Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale Gruppo TIM, partecipando all'evento "Imagine Possible", organizzato da Ericsson, dove ha realmente immaginato un mondo ideale facilitato dalla tecnologia, dove Venezia e perfino l'antica Pompei vengono mostrate in tutto il loro splendore.

Le Venezia del futuro già esiste, "la tecnologia che serve per realizzarlo è già presente". La Smart Control Room di Venezia è "una eccellenza sul territorio italiano, la sua cabina di regia continua a fare scuola, ma non è la sola. Rappresenta un modello scalabile e applicabile a tutti i Comuni italiani". Così come è già realtà l'anfiteatro di Pompei, grazie alle tecnologie innovative, che "creano nuove opportunità per accrescere le occasioni di valorizzazione del patrimonio artistico e dei beni culturali".

"Le sfide sono molte. Ovviamente operiamo in un Paese molto frammentato, a livello territoriale, culturale, economico. - ha ammesso il manager - Perché la transizione digitale raggiunga tutte e tutti, ma soprattutto perché produca un impatto positivo e concreto, c'è bisogno di non perdere di vista i bisogni dei nostri clienti finali, e allo stesso tempo di un impegno comune di tutta la filiera dell'innovazione e di una collaborazione aperta con le istituzioni".

"Non smettiamo di immaginare. Immaginiamo le possibilità", ha ribadito Labriola.