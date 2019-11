Tim, Inwit approva fusione con Vodafone Towers

Ultimo aggiornamento: 21:10

Il cda di Inwit ha approvato il progetto di fusione mediante incorporazione di Vodafone Towers e ha convocato per il 19 dicembre l'assemblea degli azionisti per approvare, in sede straordinaria, l'operazione e in sede ordinaria la nomina di due consiglieri e il dividendo straordinario di 0,5936 euro per ciascuna delle azioni ordinarie di Inwit in circolazione post Fusione, per complessivi 570 milioni di euro.La delibera di approvazione, precisa una nota, «sarà efficace soltanto qualora risulti approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10% (la cosiddetta procedura di white-wash)».La nomina di Piergiorgio Peluso cooptato a maggio quale Presidente, e Carlo Nardello, consigliere, saranno sottoposte all'approvazione dei soci. La nota precisa , infine, in merito alla governance di Inwit post fusione, che a seguito delle dimissioni da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Inwit in data 26 luglio 2019, si procederà alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione da parte di un'ulteriore assemblea dei soci di Inwit, in forma ordinaria e con effetto alla data di efficacia, subordinatamente all'approvazione della fusione.Pedersoli Studio Legale ha assistito Inwit come advisor legale.