Tim investe sul 5G, al via i servizi per aziende e famiglie

(Teleborsa) - Un noto cardiochirurgo,che realizza un'operazione a distanza grazie alla connessione 5g e a un robot. È questa l'. Sebbene lo scenario sia ancora futuristico quella che si preannuncia è, senza dubbio, una rivoluzione epocale."Questi sono i primi due metri di una lunghissima maratona " ha affermatoannunciandoche, dopo il lancio di Vodafone il mese scorso, è la seconda in Italia ad attivare la rete di quinta generazione.L'obiettivo della società èPotranno, inoltre, beneficiare del 5G molti comuni avvalendosi anche di connessioni superveloci grazie alla soluzione FWA (Fixed Wireless Access).Tim ha già lanciato lee per dare la possibilità di utilizzare da subito la rete di nuova generazione ha siglatoEntro la fine di luglio verrà, inoltre, attivato il"Con il 5G saremo in grado di garantire la massima velocità sempre, non soltanto in casa ma ovunque" ha spiegatoIl 5G – assicurano da Tim – offrirà "maggiore velocità di download, minor latenza, maggiore densità di dispositivi gestiti e uso significativo dell'Internet of Things per connettere simultaneamente fino a 1 milione di device e sensori per Km2 con altissima qualità e affidabilità".Per quanto riguarda iper lo sviluppo della rete 5gha affermato che "per ora sono quelli che hanno sviluppato la rete 4g" aggiungendo che attualmente è in corso unaLa scelta dei vendor - ha sottolineato Forina – "sarà fatta in coerenza con il decreto sul golden power".Nella visione di Tim il 5G aprirà la strada alcon tanto di guida interattiva a distanza (Tim ha già reso disponibili reso disponibili); con iltrasformerà il proprio smartphone in una console portatile offrendo la possibilità di giocare in streaming anche in mobilità e grazie apermetterà di immergersi in un evento cambiando in real time il punto di vista sullo schermo. In ottica Industry 4.0 Tim ha avviatoDa dispositivi remoti come laptop e tablet si potranno, infatti, gestire catene di produzione collocate in location differenti avendone il controllo in real time.La nuova tecnologia apre scenari anche in ambito diLapermette, ad esempio, di analizzare i dati raccolti tramite sensori connessi alla rete mobile di Tim per la gestione intelligente del traffico, dei parcheggi, dell'illuminazione e della raccolta dei rifiuti.