TIM, il CFO Adrian Calaza acquista 270 mila azioni

Martedì 11 Ottobre 2022, 15:00







(Teleborsa) - Il Chief Financial Officer di TIM, Adrian Calaza, ha acquistato 270 mila azioni della società. Gli acquisti sono avvenuti il 10 ottobre a un prezzo di 0,1823 euro, per un esborso di 49.221 euro, secondo un internal dealing.



Si tratta dello stesso numero di titoli acquisiti a fine settembre da Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale. L'AD aveva già acquistato 1,5 milioni di azioni ad agosto.



Si tratta di mosse che vengono solitamente lette dal mercato come la volontà di dare un segnale relativamente al proprio personale coinvolgimento nell'operazione di rilancio dell'azienda.