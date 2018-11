TIM, il CdA conferma Gubitosi alla guida del gruppo

(Teleborsa) - il consiglio amministrazione di TIM , riunitosi nel pomeriggio, ha confermato l'esito della riunione del comitato nomine eleggendo Luigi Gubitosi Amministratore delegato e Direttore generale della società telefonica.



Gubitosi, commissario straordinario di Alitalia, ex direttore generale della Rai ed ex amministratore delegato di Wind, prende il posto di Amos Genish che era stato nominato CEO del gruppo nel maggio scorso rappresentando il socio Vivendi .



In mattinata il comitato nomine di TIM aveva votato a maggioranza la sua nomina: avevano votato a favore i tre componenti in quota Elliott ed in particolare Rocco Sabelli, Anna Bonomo ed Alfredo Altavilla, anch'esso indicato fra i papabili nei giorni scorsi, prima di fare un passo indietro a favore di Gubitosi appunto. Ad opporsi i due consiglieri indipendenti in quota Vivendi, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise.



© RIPRODUZIONE RISERVATA