(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di TIM, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha convocato l'per approvare il bilancio 2020 e rinnovare il CdA stesso. In particolare, l'assemblea sarà chiamata a deliberare su, relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti,e del collegio sindacale, con tutte le correlate delibere accessorie.In data odierna, il CdA ha anche approvato le relazioni in ordine al rinnovo degli organi sociali e la relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari.La restante documentazione di informazione finanziaria e non finanziaria, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e le proposte deliberative correlate saranno esaminate nella riunione del 23 febbraio, che approverà anche laper il rinnovo dell'organo (oltre al).