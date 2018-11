TIM, Gubitosi verso il doppio incarico

Ultimo aggiornamento: 18:48

(Teleborsa) - Il comitato nomine di Telecom Italia si è riunito questa mattina ed ha designato Luigi Gubitosi quale nuovo amministratore delegato e direttore generale del gruppo.Il commissario straordinario di Alitalia si avvia dunque ad assumere un doppio incarico, dopo esser stato votato dalla maggioranza dei tre componenti in quota Elliot ed in particolare Rocco Sabelli, Anna Bonomo ed Alfredo Altavilla, anch'esso indicato fra i papabili nei giorni scorsi, prima di fare un passo indietro a favore di Gubitosi appunto. Ad opporsi i due consiglieri indipendenti in quota Vivendi, Giuseppina Capaldo e Michele Valensise.A questo punto la nomina di Gubitosi quale nuovo amministratore delegato di Tim è fuori di dubbio. Andrà solamente confermata dal consiglio di amministrazione questo pomeriggio, dove voteranno a favore i nove consiglieri di Elliot eccetto Gubitosi che si asterrà per correttezza. Voteranno contro i cinque consiglieri di Vivendi dove figura anche Amos Genish ex CEO di Tim recentemente dimessosi. Sarà la prima volta nella storia di Telecom che l'amministratore delegato non avrà l'unanimità del consiglio di amministrazione.