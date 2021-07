Tim, Gubitosi: TimVision è la piattaforma di riferimento per il calcio

Venerdì 2 Luglio 2021, 11:15

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi, ha dichiarato che "TimVision sarà la piattaforma di riferimento per vedere tutto il calcio oltre a tanti grandi eventi e discipline sportive". In un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato come si articola la nuova offerta per il calcio di Timvision dopo l'allenza con Dazn e da ultimo con Infinity di Mediaset che consentiranno di vedere su una solo piattaforma la Serie A, Serie B, Europa League e Conference League e, grazie appunto all'accordo con Mediaset Infinity, anche la Champions League.

"Il passaggio dal satellite allo streaming – sottolinea Gubitosi – rappresenta un momento epocale e di svolta. L'Italia ci arriva un po' tardi, non avendo avuto la televisione via cavo, ma adesso finalmente ci siamo. È un'operazione che permette di fare un salto in avanti non solo per quanto riguarda il mercato dei diritti televisivi, ma anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione del Paese".

"Il calcio è uno dei più importanti motivi di aggregazione, interesse e generatore di passione a cui gli italiani non rinunciano – ha affermato – Spostandosi dal satellite allo streaming, la diretta delle partite porterà con sé tifosi e spettatori. Questo, lo ribadisco, darà un contributo importante alla digitalizzazione del Paese". Quanto alla strategia di investimento portata avanti da Tim, l'amministratore delegato ha spiegato: "due anni fa abbiamo cambiato la nostra strategia sui contenuti per passare a un modello che prevede l'aggregazione dei migliori prodotti audiovisivi. Non competiamo con i produttori di contenuti, facciamo un altro mestiere. Siamo rapidamente cresciuti, come detto, grazie agli accordi per la distribuzione di Netflix, Prime Video, Discovery, Eurosport, Disney+ a cui si sono aggiunte Dazn e Mediaset Infinity. Oggi TimVision è senza dubbio la piattaforma più ricca di contenuti sportivi e di intrattenimento".