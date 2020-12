© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato di TIM,, torna sul, spiegando che il problema del ritardo italiano non ha a che fare solo con la, ma riguarda anche soprattutto la, ovvero la possibilità di dare a tutti la possibilità di usare bene Internet. Di qui il progetto promosso da TIM "Operazione Risorgimento Dgitale", condivisa con alti 40 partner."La concentrazione di tutti, come è giusto, è su connettività, banda larga, 5G, ma poi, che purtroppo non sono come dovrebbero essere", ha affermato il numero uno di TIM, facendo riferimento al rapporto DESI 2020, che fotografa l'Italia al 25° posto della classifica europea, e sottolineando cheGubitosi ha affermato che nel 5G l'Italia si trova addirittura al terzo posto e l'anno prossimo sarà "sopra la media sulla connettività ", ma "dove siamo veramente deficitari è sulle competenze, sul capitale umano". Si rischia - ha affermato - un. "Le opportunità vanno date a tutti. Tutti devono avere accesso a Internet", ha detto Gubitosi.Ricordando che, il manager ha ricordato che ha anchesul digitale e che "alcune delle cose imparate rimarranno come lo smart working". "Bisogna ora abituare le PMI ad andare on line, ad approfittare delle potenzialità di Intrnet, altrimenti il vantaggio resterà solo dei grandi", ha aggiunto.L'Ad di TIM ha messo in evidenza l'importanza del progett, che aggrega altri 40 partner, ed ha sottolineato che "è stato promosso da TIM, ma è "a disposizione di tutti, perché siamo in tanti a crederci".Sullo, Gubitosi ha affermato che, seppur con un leggero ritardo, ed. "Ora si inizieranno a offrire i primi servizi e le prime applicazioni", ha aggiunto l'Ad di TIM, mettendo in evidenza anche un'altra problematica, che ha a che fare con la capacità.