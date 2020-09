TIM: Gubitosi, nel 2021 si chiude digital divide

(Teleborsa) - "Dal 2021 inizieremo a chiudere il digital divide, regione per regione". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di TIM , Luigi Gubitosi, intervenendo al webminar "Obbligati a crescere" del Messaggero del gruppo Caltagirone. Gubitosi ha ricordato che quest'anno "è stato fatto un grandissimo lavoro sulle aree bianche.



Nel lockdown - ha aggiunto - "la rete non ha funzionato dove non c'era. Al 31 agosto noi siamo al 65% e arriveremo ai tre quarti delle aree bianche entro fine anno".