Tim, Gubitosi favorito per la carica di Amministratore Delegato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in pole position per il ruolo di nuovodiLa maggioranza dei consiglieri indipendenti inpronta a convergere sul nome del manager, commissario di, per la guida diche avrebbe dunque battuto la concorrenza di, pronto ormai a ritirarsi dalla corsa, per la successione allo sfiduciato- L'altro candidato forte,ex braccio destro dientrato in TIM la primavera scorsa, non è riuscito a far convergere su di sè fiducia necessaria, anche per la contemporanea candidatura diritenuto più esperto di tlc, ha già guidatoLungo braccio di ferro durato diversi giorni e lavoro certosino del presidente, Fulvio Conti, per arrivare a un'indicazione unanime al Cda tra i consiglieri targatiDopo un'intensa giornata di riunioni e conference call, arriva il ricompattamento anche grazie al passo indietrodi Altavilla e degli altri due consiglieri che non avevano dato inizialmente il proprio appoggio a Gubitosi,Attesa dunque per ilSe,dell'ultimo momentosul nome diil board dipotrebbe decidere difino alla data della prossima assemblea dei soci.Su Tim è intervenuto ieri anche il vice premier e ministro allo Sviluppo Economico,spiegando che il governo èmentre "E in caso di una nomina di Gubitosi, attuale commissario di Alitalia, a Ceo di Tim, Di Maio aveva detto che