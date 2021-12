TIM, Goldman Sachs e LionTree nominati advisor per offerta KKR

(Teleborsa) - Goldman Sachs e Liontree sono stati nominati advisor finanziari per supportare il Consiglio di amministrazione di TIM nella valutazione dell'offerta di KKR.

"Il Comitato designato dal Consiglio di Amministrazione - si legge in una nota - al fine di compiere tutte le attività istruttorie propedeutiche all'analisi del contenuto della manifestazione di interesse indicativa e non vincolante inviata da Kohlberg Kravis Roberts (KKR) in data 19 novembre, ha provveduto a selezionare gli advisor che lo affiancheranno al fine di consentire al Consiglio di valutare compiutamente la portata, il contenuto, le condizioni e le conseguenze della manifestazione indicativa non vincolante, nonché maturare e assumere, in maniera adeguatamente informata, le determinazioni in relazione alla stessa per quanto di propria competenza.

In qualità di advisor finanziari sono stati dunque scelti Goldman Sachs e LionTree.

In qualità di advisor legale è stato scelto lo Studio Gatti, Pavesi, Bianchi e Ludovici.

Gli advisor supporteranno il CdA di TIM nelle analisi e valutazioni della Manifestazione Indicativa Non Vincolante, con riferimento, tra gli altri, alla sua sostenibilità finanziaria, al suo razionale industriale e ad eventuali incertezze o rischi attuativi. Supporteranno il Consiglio di Amministrazione di TIM inoltre, nelle analisi volte a valutare gli impatti sugli assetti proprietari, occupazionali, manageriali e di governance delle operazioni ivi prospettate, tenuto conto della natura dell'attività del Gruppo e dei suoi asset e di ogni altro profilo anche di pubblico interesse.

Dal momento che il Consiglio di Amministrazione, in occasione della delibera assunta in data 26 novembre, si è riservato anche di valutare ogni opzione nell'interesse della Società e di tutti gli stakeholder, gli advisor supporteranno il Consiglio di Amministrazione di TIM nell'analizzare anche possibili alternative strategiche per la miglior valorizzazione e/o sviluppo del gruppo e dei suoi asset nell'interesse della Società, dei suoi azionisti e stakeholder.

Fermo quanto già reso noto al mercato in ordine alla natura (non vincolante) e alle peculiarità della manifestazione di KKR - conclude la nota - "alla luce delle indiscrezioni e delle reazioni del mercato, i lavori della Società e degli advisor saranno ispirati, nel quadro dei canoni della miglior prassi internazionale, ad un particolare riguardo per le esigenze di progressivo e tempestivo aggiornamento dell'informativa relativamente alle fasi ed agli esiti dell'attività in corso, in stretto coordinamento con le Autorità competenti".