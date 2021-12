TIM, Giorgetti: priorità occupazione, tecnologia e protezione rete

(Teleborsa) - "Si possono valutare eventuali sinergie" tra TIM e Open Fiber. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in una informativa urgente alla Camera.

Priorità, ha detto Giorgetti è la "necessità di realizzare una rete in fibra ottica con diffusione capillare e tutelare asset strategici nelle telecomunicazioni. Il Governo sta seguendo con estrema attenzione ed ha costituito un comitato con il compito di valutare i progetti sulla rete".

Al momento "non c'è titolo ad assumere formali iniziative" di Golden Power ma se "KKR o chiunque altro dovesse formalizzare il lancio di un'Opa si attiverà procedura", dice Giorgetti. "E' opportuno evidenziare che ci si trova davanti a un processo nelle sue fasi iniziali che non ha dato luogo a un'Opa su TIM".

"Nel caso di specie allo stato diversamente dai precedenti che hanno interessato il settore - ha detto Giorgetti - si tratta di una mera manifestazione di interesse non vincolante, non accompagnata da atti formali necessari per esprimere qualunque tipo di valutazione per la sussistenza di presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. Inoltre trattandosi di una società quotata in Borsa le operazioni sono altresì soggette anche ai regolamenti della Consob". "E' questo il perimetro in cui l'esecutivo valuterà l'offerta di KKR che al momento si è concretizzata unicamente in una manifestazione di interesse non ha ancora, e potrebbe anche non dare luogo a una formale Opa, e nel momento in cui questa verrà formalizzata sicuramente nei limiti e nelle condizioni annunciate il Governo eserciterà i propri poteri e le proprie prerogative".

Citando l'incontro con i Sindacati nelle scorse ore, Giorgetti ha richiamato le parole di Draghi in riferimento al dossier Tim, un dossier di straordinaria importanza in cui priorità sono la protezione dell'occupazione, della tecnologia, frontiera fondamentale in termini prospettici e che fa parte del PNRR e protezione della rete. E' indiscutibile che all'interno di TIM esistano degli asset di natura strategica per cui è indispensabile il controllo pubblico".