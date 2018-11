Tim, Genish: sì a rete unica ma mantenendo il controllo

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'amministratore delegato di Telecom Italia (Tim)esprime parere "favorevole" alla possibilità di una rete unica collaborando con Open Fiber, ma avverte che il Gruppo tlc da lui guidato deve "mantenere il controllo"."Tim è favorevole alla creazione in Italia di un singolo network di Rete per evitare inutili duplicazioni di investimenti infrastrutturali e siamo aperti a possibili collaborazioni con Open Fiber. L'azienda rimane convinta che Tim rimanga il soggetto tenuto a controllare la Rete in Italia, come avviene in tutti gli altri Paesi - spiega Genish in una nota -., oltre al futuro sviluppo della tecnologia 5G, il cui successo per Tim, ma anche per l'Italia si basa anche nella combinazione di infrastrutture di Rete fissa e mobile.", ha concluso Genish.