TIM, fondo Cvc smentisce nuova proposta per TIM Enterprise

(Teleborsa) - "In riferimento all'articolo apparso su Repubblica in data odierna, Cvc Capital partners smentisce che sia stata presentata una seconda offerta per l'acquisizione di una quota di minoranza di una società di TIM di nuova costituzione ridenominata Enterprise Co". Lo fa sapere il fondo di private equity in un comunicato in risposta a quanto scritto oggi da Repubblica secondo cui Cvc avrebbe alzato l'offerta per una quota di TIM Enterprise valutando il 100% della divisione circa 7 miliardi, rispetto ai 6 miliardi della precedente proposta.

Nella nota stampa di CVC viene aggiunto che "la sola proposta avanzata al CdA di Tim risale al 25 marzo 2022, come comunicato da TIM in data 28 marzo".

TIM Enterprise è la società che includerà tutte le attività commerciali nel mercato Enterprise, le digital companies Noovle, Olivetti e Telsy. "L'Enterprise avrà 17 data center e rilevanti contratti collegati - aveva detto Labriola durante la presentazione del piano - sono accordi con aziende importanti, e il 60% di questi contratti ha una durata di almeno tre anni: credo che ci siano tanti soggetti interessati a investire in Enterprise Co".

Intanto, in una giornata di ribassi per il mercato, è discreta la performance di Telecom Italia, che si attesta a 0,2533, in lieve aumento dello 0,72%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,2564 e successiva a 0,2647. Supporto a 0,2481.