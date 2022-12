Tim e Google Cloud lanciano la prima piattaforma 5G Edge Cloud per la smart mobility in Italia

(Teleborsa) -hanno annunciato il lancio della prima piattaforma in Italia che abilita lasu tecnologiadi TIM. L'innovativa soluzione renderà possibile lo sviluppo di nuove applicazioni dedicate alle auto connesse, al trasporto intelligente e altri servizi digitali in vari ambiti. La piattaforma unisce il softwareall'infrastruttura Telco Cloud e alla rete mobile 5G di TIM, garantendo connettività ad elevate prestazioni, maggiore flessibilità nella configurazione delle applicazioni e alti standard di sicurezza nel pieno rispetto della privacy.Con questa soluzione TIM e Google Cloud intendono fornirealla Pubblica Amministrazione, alle aziende, alle realtà imprenditoriali e alle startup per accelerare la trasformazione digitale nel Paese.Il progetto utilizza la rete 5G di TIM nell'area die consentirà al(Modena Automotive Smart Area) e all'Università di Modena e Reggio Emilia di provare le nuove soluzioni per le auto a guida autonoma ed assistita e applicazioni di cloud mobility evolute, che richiedono una comunicazione dinamica e ultrasicura tra i veicoli e l'infrastruttura stradale e l'integrazione con i sistemi della smart city.L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di sviluppo dellache TIM Enterprise - la nuova business unit del Gruppo dedicata alle Aziende e alla Pubblica Amministrazione - sta realizzando con TIM Urban Genius, una vera e propria ‘cabina di regia' virtuale, dotata di tecnologie digitali, che offre un modello di città intelligente e sostenibile già adottato con successo in diverse realtà urbane.