16 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - TIM e FIAP - Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali) hanno siglato un importante accordo di collaborazione per favorire l'adozione di soluzioni digitali rivolte alle imprese di Autotrasporto.

L'accordo, siglato dal Responsabile Sales Small Business Nord Est di TIM, Roberto Gobbo, e dal Segretario Generale della Federazione, Alessandro Peron, è volto a supportare le imprese associate nel percorso di trasformazione digitale attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche in grado di rispondere alle rinnovate esigenze del settore.

L'impatto delle innovazioni digitali è ormai tangibile anche nella logistica e nei trasporti, e le tecnologie emergenti legate al concetto di "Intelligent Transport Solutions" richiedono un approccio opportunamente ragionato e guidato. In questo ambito si inserisce l'accordo di collaborazione, che consentirà agli associati FIAP di usufruire di condizioni particolarmente vantaggiose per l'utilizzo di alcune soluzioni offerte da TIM, in primis l'utilizzo professionale del servizio della Posta Elettronica Certificata.

"FIAP e TIM inizieranno a collaborare partendo da elementi di base dello sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali – spiega Alessandro Peron, Segretario Generale della Federazione – attivando successivi percorsi sempre crescenti e di contenuto, finalizzati alla condivisione di informazioni e risorse".

"Uno dei nostri compiti, in raccordo con la funzione interna di TIM che si occupa delle relazioni con le Associazioni industriali, - spiega Roberto Gobbo, Responsabile Sales Small Business Nord Est di TIM - è proprio quello di accompagnare le realtà imprenditoriali del Paese nel percorso di trasformazione digitale attraverso l'adozione di piattaforme e servizi evoluti. Vogliamo portare l'innovazione sul territorio ed essere a fianco delle imprese nello sviluppo del loro business, contribuendo in questo modo alla crescita dell'economia locale".