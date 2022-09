TIM e Federterziario Toscana siglano accordo per trasformazione digitale imprese

Giovedì 22 Settembre 2022, 13:15







(Teleborsa) - TIM e FederTerziario Toscana hanno siglato un accordo volto a favorire la trasformazione digitale delle imprese del comparto terziario, turistico e dei servizi. L'accordo ha l'obiettivo di guidare le imprese associate nell'adozione di servizi e piattaforme tecnologiche di nuova generazione.



Nell'ambito del progetto Smart District, rivolto allo sviluppo dei distretti industriali, TIM metterà a disposizione la connettività e i servizi offerti da TIM Enterprise, avvalendosi delle competenze di tutte le proprie controllate: Noovle per il Cloud e l'edge computing, Olivetti per l'Internet of Things, di Telsy per la Cybersecurity e Sparkle per i servizi internazionali.



Le imprese associate a FederTerziario Toscana potranno usufruire di condizioni particolari per alcuni servizi di TIM in ambito di Company Management, E-commerce, Transportation e Social Management.







(Foto: © gonewiththewind/123RF)