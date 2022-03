TIM, De Meo lascia il Comitato nomine e remunerazione

Mercoledì 30 Marzo 2022, 08:00







(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha preso atto della decisione del Consigliere Luca De Meo di lasciare il Comitato per le nomine e la remunerazione per sopraggiunti impegni lavorativi.



Lo fa sapere la compagnia telefonica con u nota aggiungendo che "il Consiglio ha deliberato di non procedere al momento alla sua sostituzione, ritenendo adeguata la composizione del Comitato con quattro Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza".



(Foto: © gonewiththewind/123RF)