TIM, De Meo lascia CdA

Martedì 27 Settembre 2022, 20:00







(Teleborsa) - Luca de Meo consigliere indipendente di TIM ha rassegnato oggi le dimissioni dall'incarico con effetto a partire dal termine della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per giovedì prossimo (29 settembre).



Lo fa sapere la stessa società, con una nota, aggiungendo che Meo "ha espresso il suo sincero dispiacere per questa decisione, motivata dall'impegno diretto che deve ora dedicare alla profonda trasformazione di Renault Group, impegno che non gli consentirebbe di contribuire in modo adeguato alle sfide che TIM sta affrontando".



Il Comitato per le nomine e la remunerazione compirà l'istruttoria di sua competenza per la cooptazione di un nuovo Amministratore in sostituzione di de Meo.

Il consigliere Luca de Meo, alla data odierna, non risulta possedere azioni ordinarie e azioni di risparmio TIM.