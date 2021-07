TIM-DAZN, Antitrust: aperta istruttoria su possibile intesa restrittiva sui Diritti TV della Serie A

Giovedì 8 Luglio 2021, 11:00

(Teleborsa) - L'autorità Antitrust ha annunciato l'avvio di un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per una possibile intesa restrittiva della concorrenza tramite l'accordo per i diritti TV della Serie A di calcio. L'Autorità ha precisato che valuterà l'adozione di misure cautelari soltanto se accerterà che "dai comportamenti attuati dalle due società derivino danni gravi e irreparabili alla concorrenza".

"L'Autorità ritiene che l'intesa fra TIM e DAZN potrebbe determinare significative distorsioni della concorrenza, in un contesto caratterizzato dall'evoluzione delle modalità di fruizione dei servizi televisivi verso la piattaforma internet e dai conseguenti benefici per i consumatori – si legge in una nota – Le restrizioni oggetto del procedimento potrebbero, dunque, pregiudicare lo sviluppo concorrenziale nel mercato della pay-tv e nei mercati collegati, come quelli dei servizi di telecomunicazioni fisse al dettaglio e all'ingrosso a banda larga e ultra larga e delle telecomunicazioni mobili". L'accordo potrebbe inoltre "impedire ai consumatori di scegliere liberamente il proprio fornitore di connettività internet e la modalità di fruizione di DAZN, con un possibile pregiudizio economico ed in termini di varietà delle soluzioni tecnologiche disponibili".

"In considerazione del fatto che la vendita delle offerte dei contenuti del Campionato di calcio di Serie A è appena iniziata, l'Autorità ha anche avviato un procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari che verranno decise solo laddove, all'esito del contraddittorio con le parti, dovesse risultare che i comportamenti attuati da TIM e DAZN determinino danni gravi e irreparabili alla concorrenza". La nota spiega che l'indagine riguarda "alcune clausole dell'accordo fra TIM e DAZN per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei diritti per la visione delle partite del Campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024". Il riferimento è alle clausole dell'accordo "che limitano commercialmente DAZN nell'offerta di servizi televisivi a pagamento, con l'effetto, fra l'altro, di ridurre la sua capacità di proporre sconti agli utenti finali e di ostacolare gli altri operatori di telecomunicazioni dall'intraprendere eventuali iniziative commerciali".

Infine, sotto la lente di ingrandimento dell'Antitrust è finita anche "la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie".