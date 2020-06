Tim con Ardian per consorzio gestione INWIT: operazione da 1,6 miliardi di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - TIM e, società privata di investimento, hanno raggiunto oggi l'accordo finalizzato all'investimento da parte di un consorzio di investitori istituzionali guidato da Ardian in una holding di nuova costituzione, in cui confluirà una quota del 30,2% della partecipazione di co-controllo in(INWIT), attualmente detenuta da TIM.TIM ha altresì raggiunto un accordo con un veicolo gestito e assistito da Canson Capital Partners che prevede l'acquisto da parte didi una partecipazione diretta infino al 3% del relativo capitale sociale, alla medesima valorizzazione dell'operazione di vendita al Consorzio.A completamento dell'operazione, il Consorzio deterrà una partecipazione deldel capitale della Holding. Le operazioni si basano su una valorizzazione dell'azione INWIT pari a 9,47 euro (ex dividend), e corrisponde ad unSempre al perfezionamento della transazione, si specifica in una dell'azienda di telecomunicazioni italiana,deterrà il pieno ed esclusivo controllo della Holding e, tramite quest'ultima, continuerà ad esercitare il controllo congiunto diassieme a Vodafone Europe B.V.. Al Consorzio verranno riconosciuti diritti di governance di minoranza, sia sulla Holding che su INWIT, in funzione di protezione dell'investimento effettuato, com'è prassi in operazioni di questa natura.La Holding subentrerà a TIM, per la porzione di azioni di INWIT detenuta, nelin essere tra TIM e Vodafone Europe B.V., per effetto del quale TIM e Vodafone Europe B.V. controllano congiuntamente INWIT.Il completamento dell'operazione è soggetto all'avveramento di talune condizioni sospensive entro il 30 settembre 2020, tra le quali l'autorizzazione ai sensi della disciplinae la conferma da parte delladell'insussistenza di obblighi di offerta pubblica di acquisto.