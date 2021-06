TIM con Accenture per gestione sistemi tlc Credit Agricole Italia

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia, TIM e Accenture hanno siglato un accordo di partnership strategica per la gestione dell'infrastruttura integrata di tecnologia e telecomunicazioni per il Gruppo Crédit Agricole in Italia.

Attraverso l'accordo, di durata decennale, TIM e Accenture creeranno una piattaforma integrata per gestire insieme i sistemi tecnologici e di telecomunicazione di Crédit Agricole Italia.

L'intesa prevede la migrazione dei sistemi di Crédit Agricole Italia nei Data Center di Noovle, centro di eccellenza per il Cloud del Gruppo TIM, che ne assicurerà la gestione e la trasformazione in chiave digitale in collaborazione con Accenture Financial Advanced Solutions & Technology, il centro d'innovazione di Accenture.



La partnership consentirà a Crédit Agricole Italia di beneficiare di significativi risparmi, di accelerare la capacità di sviluppare la propria offerta di servizi digitali innovativi e di rispondere in maniera veloce e flessibile ai nuovi scenari di mercato. La collaborazione cross-industry tra player delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari rappresenta un approccio unico e innovativo per la realizzazione della trasformazione digitale e la gestione dei centri tecnologici dell'azienda.

Nell'ambito dell'accordo TIM fornirà inoltre i collegamenti voce e dati nazionali e internazionali su rete fissa e mobile, in ottica evolutiva verso la tecnologia 5G, gestirà le work station delle sedi direzionali e delle filiali e gli apparati distribuiti di contatto con la clientela, ATM e Totem.

"Per Crédit Agricole Italia la digitalizzazione è una priorità, in quanto acceleratore per la crescita del Paese e per la competitività del sistema economico" - ha dichiarato Ruggero Guidolin, Chief Operating Officer di CA Italia -. "Siamo molto orgogliosi dell'accordo siglato con TIM e Accenture, un'intesa basata su un modello innovativo di collaborazione che ci permetterà nei prossimi anni di sfruttare al meglio il potenziale tecnologico delle nostre infrastrutture, a beneficio di tutti i clienti. Continueremo a offrire loro servizi innovativi e flessibili, garantendo al tempo stesso elevati standard di qualità e di sicurezza".

"Siamo molto soddisfatti per la firma di questo accordo con Crédit Agricole Italia perché conferma il ruolo di TIM come partner di riferimento per l'evoluzione digitale del Paese, oltre la connettività - ha affermato Federico Rigoni, Chief Revenue Officer TIM -. Le nostre infrastrutture e le competenze verticali del Gruppo in ogni ambito tecnologico rappresentano la base sulla quale intendiamo rafforzare il rapporto di fiducia con i clienti, specialmente in un settore in grande trasformazione come quello degli istituti bancari".

"Accenture ha un impegno di lunga data nella collaborazione con player che condividono valori, integrano competenze e utilizzano tecnologie innovative per guidare la crescita e la competitività di ecosistemi resilienti e produttivi" - ha dichiarato Massimiliano Colangelo, Financial Services Lead di Accenture Italia -. "Attraverso questo accordo metteremo a fattor comune le capacità e i servizi offerti dalla struttura dedicata a Technology & Operations per i Financial Services, creata per portare sul mercato italiano le migliori capabilities trasformative e innovative che Accenture sviluppa in tutto il mondo".