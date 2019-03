TIM, CDP si rafforza nel capitale in vista dell'assemblea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si modificano gli assetti di TIM in vista dell'assemblea degli azionisti in programma il 29 marzo 2019, che si esprimerà sulla proposta di Vivendi di revocare cinque (su 10) membri del Consiglio di Amministrazione della listaLa) ha incrementato la propria partecipazione nel capitale della compagnia telefonica italiana,. Lo si apprende dalle comunicazioni alla Sec, la Consob statunitense.Il rafforzamento nel capitale del gruppo di tlc è avvenuto con varie operazioni di acquisto dal 15 al 28 febbraio a un prezzo compreso tra 0,5102 euro e 0,5424 euro.Nel frattempo, Amministratore Delegato di Vivendi che detiene il 23,94% del capitale di TIM, ha dichiarato di essere totalmente contrario alla separazione della rete. "Quello che invece ci interessa è che vogliamo cose buone per Telecom Italia con la giusta governance".Oggi, 1° marzo 2019,. Il primo passo di questa iniziativa è stato attuato con Kena Mobile, il brand ‘no frills' dei servizi di telefonia del Gruppo TIM - attraverso la controllata Noverca - e con Banca 5, la banca di prossimità di Intesa Sanpaolo focalizzata sull'instant banking con una capillare distribuzione di tabaccherie convenzionate sul territorio.Invariato il titolo TIM a Piazza Affari.