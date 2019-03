Tim, Cdp si rafforza nel capitale in vista dell'assemblea

Ultimo aggiornamento: 14:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha incrementato la partecipazione in Tim arrivando a detenere il 7,1% dal precedente 5%. Lo si apprende dalle comunicazioni alla Sec, la Consob statunitense. Si modificano dunque gli assetti nell'azionariato della compagnia telefonica in vista dell'assemblea degli azionisti in programma il 29 marzo 2019, che si esprimerà sulla proposta di Vivendi di revocare cinque (su 10) membri del Consiglio di Amministrazione della listapotrebbe segnare un nuovo ribaltone al vertice del gruppo.Il rafforzamento nel capitale del gruppo di tlc è avvenuto con varie operazioni di acquisto dal 15 al 28 febbraio a un prezzo compreso tra 0,5102 euro e 0,5424 euro.Nel frattempo, amministratore delegato di Vivendi che detiene il 23,94% del capitale di Tim, ha dichiarato di essere totalmente contrario alla separazione della rete. «Quello che invece ci interessa è che vogliamo cose buone per Telecom Italia con la giusta governance», ha detto.