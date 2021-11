TIM, CdA su iniziative strategiche non sulla rete

Giovedì 11 Novembre 2021, 19:00







(Teleborsa) - Si è tenuto oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi il CdA straordinario di TIM, convocato su richiesta di alcuni consiglieri per "esaminare il difficile contesto di mercato e le sfide che attendono la società in materia di strategia, performance aziendale e organizzazione, anche in vista della preparazione del Piano Strategico 2022-2024".



E' quanto annuncia il Gruppo con una breve nota, indicando che il Consiglio ha anche "definito il percorso per la preparazione e condivisione del Piano Strategico 2022-2024" che sarà approvato il prossimo mese di febbraio.



TIM precisa inoltre che "non è in corso alcuna negoziazione relativa alla rete o altri asset strategici".



