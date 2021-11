TIM, CdA in corso: sul tavolo esame KKR e deleghe Gubitosi

(Teleborsa) - E' in corso a Roma il CdA straordinario di TIM chiamato a discutere dell'OPA del fondo americano KKR e che affronterà anche il tema delle deleghe dell'AD, Luigi Gubitosi, il quale pur di dar corso, con serenità e velocemente, all'analisi della proposta fatta dal fondo americano di acquistare il controllo della compagnia telefonica, si è detto disposto a rimettere le deleghe in mano al board.

"Al fine di favorire il processo decisionale da parte del Consiglio, metto a disposizione del CdA le deleghe che mi avete conferito, per vostra opportuna valutazione", ha scritto il manager in una lettera ai consiglieri.

Si rafforza l'ipotesi di candidatura Labriola per le deleghe di CEO

Un confronto atteso serrato da cui non si può escludere un cambio al vertice. Gli scenari al momento sono ancora aperti: in caso dovesse venir meno la fiducia del CdA, uno dei possibili candidati a prendere il posto di Gubitosi, come già trapelato nelle scorse settimane, potrebbe essere Pietro Labriola, attuale CEO di Tim Brasil.

Cvc valuta offerta congiunta con KKR per OPA

Nel frattempo, i giganti del private equity Kkr e Cvc Capital Partners starebbero valutando di collaborare per un'offerta per Telecom Italia, "una mossa che aiuterebbe a condividere l'onere finanziario per il più grande leveraged buyout in Europa". Lo scrive Bloomberg citando persone vicine al dossier. "Le due società di investimento hanno avuto colloqui esplorativi sulla possibilità di un'offerta congiunta" - scrive Bloomberg - aggiungendo che Cvc starebbe "studiando già da diversi mesi una possibile acquisizione di Telecom Italia".

