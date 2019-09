TIM cauta in attesa CdA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che si porta in terreno negativo in mattinata (-0,25%), indi oggi. Secondo indiscrezioni, ilgià nella riunione odierna, per migliorare le relazioni nella compagine azionaria, ed il CdA potrebbe decidere di affidare laall'AD Gubitosi o qualche altro membro del Board, in attesa di individuare un sostituto.Frattanto, in risposta ai rumors circolati in questi giorni,numero uno di Open Fiber, haalla Presidenza di TIM ed ha confermato il suo impegno per la società che si occupa dello sviluppo della rete di nuova generazione.Tornando alla performance borsistica, le maggiori attese per il titolo TIM vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 0,5135 e successiva a quota 0,5117. Resistenza a 0,5186.