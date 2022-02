TIM Brasil, Alberto Griselli nuovo CEO

Martedì 1 Febbraio 2022, 15:00







(Teleborsa) - TIM comunica che il CdA di TIM S.A. (TIM Brasil), riunitosi ieri, ha nominato Alberto Mario Griselli CEO della società. La nomina ha efficacia immediata e fa seguito alle dimissioni di Pietro Labriola, che ha assunto la posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo TIM.



Alberto Mario Griselli, con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, ha ricoperto posizioni di rilievo in Sud America tra cui quella di Vice President di TIMwe, fornitore globale di soluzioni di mobile engagement per operatori di telecomunicazione, e Managing Director della società di consulenza Value Partners. Griselli mantiene anche la posizione di Chief Revenue Officer in TIM Brasil, che ricopre dal 30 luglio 2019.



Alberto Griselli non detiene azioni di TIM.