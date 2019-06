TIM, avvia procedura di delisting dal NYSE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - TIM annuncia l'intenzione di avviare la procedura finalizzata a cancellare la quotazione presso il(NYSE) delle proprie(Adss), rappresentate da American Depositary Receipts (Adrs).La decisione di procedere con il delisting presso il NYSE - spiega la compagnia telefonica in una nota - "è, fermi restando gli elevati standard di corporate governance, un solido sistema di controllo interno e un'infomativa economico-finanziaria trasparente (inclusa la pubblicazione sul sito www.telecomitalia.com della traduzione in inglese di bilanci, comunicati stampa e altro materiale informativo regolato).e a tutta la normativa applicabile alle società quotate in Italia".TIM procederà a comunicare al NYSE la propria volontà di avviare il delisting e successivamente intende depositare presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) il corrispondente Form 25, con conseguente efficacia del delisting prevista dopo 10 giorni: a partire da quel momento, gli ADSs TIM non saranno più negoziati al NYSE.Successivamente al delisting dal NYSE, TIM intende depositare il Form 15F e chiedere alla SEC la deregistration di tutte le classi di suoi strumenti finanziari a oggi registrati, incluse le obbligazioni registrate negli USA emesse dalla controllata totalitaria TI capital S.A. e garantite da TIM. Con la deregistration (la cui efficacia è prevista decorso un termine di 90 giorni), TIM chiederà la cessazione degli obblighi informativi ai sensi del U.S. Securities Exchange Act del 1934. Ovviamente l'operazione non avrà conseguenze sulla quotazione e sulla negoziazione delle azioni ordinarie e di risparmio TIM presso Borsa Italiana.