TIM attiva servizio pagamento con pagoPA da novembre

(Teleborsa) - TIM sceglie pagoPA per il pagamento delle utenze telefoniche. A partire dal mese di novembre, sia i clienti privati che business che non hanno scelto la domiciliazione, potranno avvalersi di questa piattaforma per pagare le bollette in modo immediato e sicuro.

Con pagoPA, che sarà a regime a partire dal mese di dicembre, i clienti TIM potranno decidere come e dove pagare, scegliendo il canale di pagamento preferito e il gestore della transazione più conveniente. Sarà quindi possibile pagare tramite smartphone con l'App IO o con altre app mobile di pagamento, inquadrando il QR code o inserendo il codice avviso prestampato, oppure pagare tramite home banking e altri servizi online, o ancora presso gli esercenti convenzionati sul territorio.

Con questa scelta, in linea con il progetto Operazione Risorgimento Digitale, TIM intende accelerare il cambiamento culturale e la trasformazione digitale, attraverso la multicanalità. Questa iniziativa, inoltre, estende gli strumenti per il pagamento della bolletta che contano già i canali digitali di TIM, gli sportelli bancari, gli Uffici Postali, gli ATM, le ricevitorie, le tabaccherie ed i supermercati.