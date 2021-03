31 Marzo 2021









(Teleborsa) - L'assemblea odierna degli azionisti di TIM ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegio sindacale per il triennio 2021-2023 (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023). La lista di maggioranza, avendo ottenuto circa il 95% dei voti, è risultata quella presentata dal precedente CdA.

Da questa lista sono stati quindi nominati i seguenti dieci amministratori: Salvatore Rossi (presidente), Luigi Gubitosi (AD), Paola Bonomo, Franck Cadoret, Luca De Meo, Arnaud de Puyfontaine, Cristiana Falcone, Giovanni Gorno Tempini, Marella Moretti, Ilaria Romagnoli. Dalla lista depositata da un gruppo di gestori e SICAV, che ha ottenuto oltre il 4% dei voti, sono stati eletti i restanti cinque amministratori: Maurizio Carli, Paola Sapienza, Federico Ferro Luzzi, Paola Camagni, Paolo Boccardelli.

Quanto al collegio sindacale, la lista presentata da Vivendi ha ottenuto oltre il 41% dei voti e si è dunque qualificata come lista di maggioranza, la lista presentata da un gruppo di gestori e SICAV ha ottenuto oltre il 38% dei voti e la lista presentata da Cassa Depositi e Prestiti ha ottenuto circa il 18% dei voti. Sindaci effettivi sono Francesco Fallacara, Angelo Rocco Bonissoni, Francesca Di Donato, Anna Doro, Massimo Gambini; sindaci supplenti sono Ilaria Antonella Belluco, Laura Fioredelisi, Franco Maurizio Lagro, Paolo Prandi.

L'assemblea ha inoltre approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, approvato il pagamento del dividendo sulla base dell'importo di 1 euro cent per azione ordinaria, 2.75 euro cent per azione risparmio e approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

L'assemblea in ultimo ha determinato il compenso complessivo del nuovo CdA in un massimo di 2,2 milioni di euro annui lordi, rimettendone il riparto al consiglio stesso e fissato gli emolumenti del collegio sindacale in 135 mila euro lordi annui per il presidente, 95 mila euro lordi annui per ciascun sindaco effettivo e 15 mila euro lordi annui aggiuntivi per il sindaco effettivo chiamato a far parte dell'organismo di vigilanza.