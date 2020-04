TIM, assemblea approva bilancio e dividendo. Rossi confermato Presidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L, cui ha partecipato il 65,093% del capitale ordinario, ha acon percentuali vicine all'unanimità. "Esprimo grande soddisfazione per l'ampia partecipazione dei soci di TIM all'assemblea di oggi, nonostante il momento difficile che tutti attraversiamo e le modalità solo virtuali e limitate in cui l'assemblea stessa si è tenuta", ha dichiarato il Presidente di TIM, salvatore Rossi.In particolare, l'assemblea approvato il(99,95% voti favorevoli) e ladi 1 centesimo di euro per azione ordinaria (2,75 centesimi per risparmio) in pagamento dal 24 giugno 2020 con stacco cedola il 22 giugno 2020 e record date il 23 giugno 2020 (99,04% voti favorevoli). Approvata anche la, già cooptati a seguito delle dimissioni rispettivamente di Fulvio Conti e Amos Genish (il 99,99% dei voti favorevoli).Via libera allasia nella parte relativa al consuntivo 2019 (94,03% voti favorevoli) sia nella parte dedicata alla politica di remunerazione per l'esercizio 2020 (94,98% voti favorevoli) ed albasato su strumenti finanziari denominato "Long Term Incentive Plan 2020-2022" (86,58% voti favorevoli) e le emissioni azionarie al suo servizio (86,59% voti favorevoli) ed al piano di azionariato dipendenti 2020 (99,58% voti favorevoli).Approvata laper il recepimento delle disposizioni legali in materia di(99,99% voti favorevoli).Al termine dell'Assemblea, ilsi è riunito confermando, con le attribuzioni già in essere equale componente delIl Consiglio di Amministrazione ha inoltre condiviso l'iniziativa died è stato aggiornato sull'avanzamento del progetto di joint-venture con il fondo KKR per la gestione della rete secondaria e lo sviluppo dei collegamenti in fibra.Nel corso della riunione, infine, sono stateche l'azienda intende mettere in atto in vista delladell'emergenza sanitaria in corso, fra cui la ridefinizione dei criteri che regolano l'ingresso e l'occupazione degli spazi nelle sedi aziendali, nonché i comportamenti da tenere all'interno dei luoghi di lavoro e degli spazi comuni. È inoltre prevista la riprogettazione dei contenuti formativi/informativi per tutto il personale ed azioni di natura sanitaria, come la misurazione della temperatura corporea all'ingresso delle sedi e test sierologici.