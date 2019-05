TIM, Alessandro Pansa nuovo Presidente di TI Sparkle

(Teleborsa) - Tra due giorni esatti, il 15 maggio prossimo, Alessandro Pansa entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di TI Sparkle S.p.A, controllata di TIM di cui gestisce la rete di tipo Tier-1, assumendone la Presidenza.



Grazie all'esperienza maturata nel corso della sua carriera ai vertici delle istituzioni della pubblica sicurezza, Alessandro Pansa svolgerà anche il ruolo di Advisor di TIM per le tematiche relative all'Organizzazione della Sicurezza per quanto attiene alla normativa sul "Golden Power", offrendo altresì un'importante contributo nella definizione delle iniziative che TIM intende mettere in campo per rafforzare i suoi presìdi di Cybersecurity per l'azienda e per i suoi clienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA