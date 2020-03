TIM, al via partnership strategica con Google Cloud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -annunciano la firma dellache segue il protocollo d'intesa siglato nel novembre 2019. La collaborazione punta allapubblico, privato e ibrido per arricchire l'offerta di servizi tecnologici di TIM.TIM punta infatti ad estendere la propria leadership nei servizi dig e ad una accelerazione nella crescita dei suoi, con l'obiettivo di raggiungeredi euro didi euro dientro il 2024.In base ai nuovi accordi, e due società implementerannodedicate advolte a sfruttare i vantaggi delle. Per accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti per i clienti, gliper creare soluzioni altamente innovative per il mercato italiano.L'Amministratore Delegato di TIM,, parlando dei mercati del Cloud ed Edge computing, ha affermato che "ssaranno sempre più importanti con la progressiva implementazione del 5G e dell'Intelligenza Artificiale"., CEO di Google Cloud, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di questa partnership con TIM che permetterà di aiutare i clienti in Italia ad accelerare la loro trasformazione digitale".Sonoprevisti da TIMe la realizzazione di nuovi, moderninonché lo sviluppo di nuove competenze in ambito cloud anche tramitee un esteso piano diche coinvolgerà 6.000 persone nelle aree commerciale, prevendita e tecnica.