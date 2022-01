TIM, AGCOM: coinvestimento Fibercop conforme. Avvia consultazione

(Teleborsa) - L'offerta di coinvestimento di TIM per la rete in fibra di Fibercop, con KKR e Fastweb, è conforme al Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Lo ha attestato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che "a maggioranza - si legge in una nota - ha valutato, in linea di principio, conforme all'articolo 76 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche la versione consolidata dell'offerta di coinvestimento di TIM per la realizzazione di nuove reti ad altissima capacità (VHC) e ha deciso di avviare una consultazione pubblica sul conseguente trattamento regolamentare della nuova rete oggetto dell'offerta".

Si tratta della prima applicazione in Europa delle disposizioni del nuovo Codice in materia di coinvestimento, evidenzia l'AGCOM, che sottolinea come l'offerta di TIM prevede la realizzazione di una nuova rete in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali con condivisione del rischio a lungo termine, attraverso cofinanziamento o accordi strutturali di acquisto.

"La consultazione pubblica appare utile al fine di acquisire il punto di vista del mercato sulla proposta di trattamento regolamentare, prima di procedere alla notifica dello schema definitivo di provvedimento alla Commissione europea", si legge nella nota dell'Authority.