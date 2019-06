TIM, accordo di confidenzialità con Enel e Cdp per rete unica

(Teleborsa) - TIM ha sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ed Enel un accordo "di confidenzialità volto ad avviare un confronto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di TIM e Open Fiber, anche attraverso operazioni societarie". Lo comunica TIM in una nota.



L'obiettivo del confronto, si legge nel comunicato, "è di verificare la fattibilità dell'operazione, le relative modalità ed il perimetro di attività oggetto di un possibile accordo, in funzione della volontà delle parti e del quadro normativo e regolatorio di riferimento". In

esecuzione del suddetto accordo "le parti si atterranno alla più stretta confidenzialità".