Tikehau Capital, 5 miliardi di euro di AUM per lotta ai cambiamenti climatici entro il 2025

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Tikehau Capital, società d'investimento e alternative asset management paneuropea con 30,9 miliardi di euro di asset under management (AUM), ha affermato di voler superare i 5 miliardi di euro di AUM dedicati alla lotta ai cambiamenti climatici entro il 2025. Questo impegno, evidenzia la società in una nota, le fornirà mezzi considerevoli per investire in aziende e progetti che guidano la decarbonizzazione dell'economia verso un futuro più sostenibile.



Il Climate Action Center sarà diretto da Pierre Abadie, che è stato nominato Group Climate Director, in aggiunta al suo ruolo esistente di co-responsabile del fondo T2 Energy Transition Private Equity di Tikehau Capital. "Crediamo fermamente di poter avere un impatto significativo sui cambiamenti climatici attraverso il nostro approccio agli investimenti, motivo per cui ci stiamo impegnando ad aumentare i nostri investimenti nella lotta all'emergenza climatica", hanno commentato Antoine Flamarion e Mathieu Chabran, co-fondatori di Tikehau Capital.



Tikehau Capital ha sottolineato di aver già attirato, negli ultimi dieci anni, oltre 1,5 miliardi di euro di capitali per combattere il cambiamento climatico attraverso molteplici strategie di investimento, tra cui private equity, private debt e strategie sui mercati dei capitali.











(Foto: Gerd Altamann)