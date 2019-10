TIDAL e buddybank presentano "Niente di strano", concerti live al 19esimo piano della UniCredit Tower di Milano

Ultimo aggiornamento: 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 19esimo piano della torre UniCredit di Milano ospiterà "", una serie di concerti live e interviste esclusive agli artisti, con un format unico e originale in 6 date grazie alla collaborazione tra, la piattaforma globale di intrattenimento e musica, e, la banca conversazionale di UniCredit - 100% digitale per smartphone.Si partirà il 10 ottobre con esibizioni live, le puntate andranno in onda, in diretta, alle 19 sul canale YouTube di buddybank on cadenza bisettimanale, per un totale di 6 puntate. Carlo Pastore, conduttore radio tv e direttore del MI AMI Festival, condurrà lo show musicale. Grazie alla sua capacità di entrare in grande empatia con gli artisti, si farà raccontare anche dai protagonisti come nasce la musica più interessante del momento. Durante il primo episodio, suoneranno dal vivo, Mecna & Sick Luke e Birthh, giovane cantautrice dal respiro internazionale che presenterà il suo nuovo singolo Supermarkets, tre anni dopo l'acclamato album d'esordio "Born in the Woods".La serie di live show fa parte di una iniziativa denominata "Music for every buddy", che è stata lanciata lo scorso 1° agosto. Grazie alla partnership TIDAL e buddybank, tutti coloro che apriranno un conto buddybank entro il 31 ottobre 2019, potranno ricevere fino a 12 mesi di musica in streaming grazie all'offerta TIDAL Premium. Tutti i clienti che approfitteranno dell'offerta avranno accesso a più di 60 milioni di canzoni, 250.000 video musicali, migliaia di playlist curate da esperti e una grandissima varietà di podcast originali e concerti in diretta streaming.Gli utenti e i consumatori digitali ricercano servizi di qualità, disponibili su smartphone, fruibili in qualunque posto e personalizzabili in base alle loro esigenze. buddybank è il modello di "banca conversazionale" di UniCredit, sempre raggiungibile via chat, con tutte le funzionalità di banca racchiuse in una app, a canone zero. TIDAL offre musica di intrattenimento di alta qualità in streaming, 24/7, proprio come buddybank.