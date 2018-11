ThyssenKrupp: cala l'utile, scende a 60 milioni

Dati negativi per il gruppo industriale tedesco dell'acciaio ThyssenKrupp che ha registrato un calo dell'utile netto a 60

milioni di euro per l'anno fiscale 2017/2018, rispetto ai 271 milioni di euro dell'anno precedente. L'Ebit rettificato del Gruppo è stato di 1,55 miliardi di euro, in calo rispetto a 1,72 miliardi di euro dello scorso anno.



Gli ordini nell'anno fiscale 2017/2018 hanno raggiunto 42,8 miliardi di euro, il 2% in più rispetto ad un anno fa. Le vendite sono aumentate del 3% a 42,7 miliardi di euro da 41,4 miliardi di euro dell'anno precedente. Su una base comparabile, le vendite sono cresciute del 5%.