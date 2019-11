ThyssenKrupp in caduta libera dopo i risultati

(Teleborsa) - Pressione su ThyssenKrupp, che registra una discesa del 10,95% sulla piazza di Francoforte, dopo la pubblicazione dei risultati e la mancata assegnazione del dividendo "alla luce della debole performance operativa e della situazione finanziaria", cosa che non accadeva ormai da 6 anni.



Il colosso tedesco dell'acciaio ha chiuso l'esercizio 2018-2019 con una perdita di 304 milioni di euro contro il rosso di 62 milioni registrati l'anno precedente.



Per l'esercizio fiscale in corso, il 2019/2020, ThyssenKrupp stima un Ebit rettificato stabile e una perdita superiore rispetto all'anno precedente a causa delle spese di ristrutturazione e delle incertezze internazionali.