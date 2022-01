Thyssenkrupp, decisione su IPO controllata Nucera entro metà anno

(Teleborsa) - Entro metà 2022 sarà presa una decisione sul processo di quotazione di Thyssenkrupp Nucera, joint venture tra Thyssenkrupp (66%) e la società italiana De Nora (34%). "La nostra soluzione preferita è quella di quotare in borsa una parte dell'azienda, pur rimanendo il proprietario di maggioranza, al fine di beneficiare delle prospettive di crescita dell'azienda. Una decisione in merito all'IPO potrebbe essere presa nella prima metà del 2022", ha detto l'amministratrice delegata Martina Merz in un discorso per l'assemblea degli azionisti (in programma il 4 febbraio, ma di cui oggi sono stati pubblicati alcuni documenti).

Il nuovo nome della divisione idrogeno, Nucera, è stato svelato a metà gennaio in occasione del Capital Markets Day del gruppo industriale tedesco specializzato nella lavorazione dell'acciaio. In quell'occasione era stato svelato che i ricavi di Thyssenkrupp Nucera sono cresciuti di circa il 25% da 255 milioni di euro nel 2019/20 a 319 milioni di euro nel 2020/21. Al 31 dicembre 2021 il portafoglio ordini per l'idrogeno verde è di circa 900 milioni di euro, mentre l'EBIT della società è di circa 27 milioni di euro.

"Oltre alla flessibilità finanziaria per l'azienda, un'IPO avrebbe due ulteriori vantaggi: in primo luogo, sbloccherebbe il valore di Thyssenkrupp Nucera. E in secondo luogo, la quotazione in borsa rafforzerebbe notevolmente il nostro profilo di fornitore leader di tecnologia per la produzione di idrogeno verde", ha spiegato Merz.

"Un punto importante che vorrei sottolineare è che intendiamo utilizzare i proventi di una potenziale IPO per investire nella nostra attività di elettrolisi insieme al nostro partner De Nora - ha continuato l'amministratrice delegata - Ciò significa che anche i proventi del collocamento pubblico di azioni derivanti da un aumento di capitale di Thyssenkrupp Nucera saranno investiti in Nucera. In tal modo, sottolineeremo la nostra posizione di gruppo di aziende e questo ci porta al terzo presupposto per la crescita: le giuste strutture organizzative".