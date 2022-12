Thoma Bravo acquista Coupa Software per 8 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche e software, ha stipulato unCoupa Software, società statunitense leader nel Business Spend Management (BSM), in una transazione interamente in contanti di. Al completamento della transazione, Coupae diventerà una società privata.Gli azionisti di Coupa riceveranno 81,00 dollari per azione in contanti, che rappresenta unrispetto al prezzo di chiusura delle azioni del 22 novembre 2022, l'ultimo giorno di negoziazione completo prima delle notizie dei media riguardanti una possibile transazione."Questa transazione è il risultato di unche ha incluso l'impegno con parti sia strategiche che finanziarie - ha affermato Roger Siboni, lead independent director di Coupa - Il Consiglio ha valutato la transazione rispetto alle prospettive autonome della società nell'attualee ha stabilito che il corrispettivo in contanti convincente e certo nella transazione fornisce un valore aggiustato per il rischio superiore rispetto alle prospettive autonome della società".La transazione, approvata all'unanimità dal CdA di Coupa,, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l'approvazione da parte degli azionisti di Coupa e il ricevimento delle necessarie approvazioni normative. L'operazione non è soggetta a condizioni di finanziamento.