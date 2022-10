Thermo Fisher acquista The Binding Site per 2,6 miliardi di dollari

Lunedì 31 Ottobre 2022, 13:15







(Teleborsa) - Thermo Fisher Scientific, azienda statunitense che produce strumenti, materiali e software per l'industria farmaceutica e biotecnologica, ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di The Binding Site Group, società globale attiva nella diagnostica specialistica, da un gruppo di azionisti guidato dalla società di private equity europea Nordic Capital. La transazione è interamente in contanti e ha un valore di 2,25 miliardi di sterline, o 2,6 miliardi di dollari al tasso di cambio attuale.



The Binding Site fornisce strumenti diagnostici speciali per migliorare la diagnosi e la gestione dei tumori del sangue e dei disturbi del sistema immunitario. La sua attività è cresciuta di circa il 10% annuo ed è sulla buona strada per generare oltre 220 milioni di dollari di entrate nel 2022.