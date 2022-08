The Lifestyle Group riceve richiesta conversione 10 obbigazioni

Mercoledì 10 Agosto 2022, 16:45







(Teleborsa) - The Lifestyle Group, società quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto la richiesta di conversione di 10 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari a 100mila euro, rivenienti dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, sottoscritto con Golden Eagle Capital Advisors.



Il numero di azioni che saranno emesse a servizio della richiesta di conversione è stato determinato in conformità al contratto di investimento sottoscritto con GECA in data 26 marzo 2022, sulla base del 92% del più basso valore ricavabile dal "volume weighted average price" delle azioni della società nel corso dei dieci giorni di negoziazione precedenti la richiesta di conversione e cioè pari ad 0,02 euro per azione.



Pertanto, le 10 obbligazioni oggetto di richiesta di conversione daranno diritto a 5.000.000 nuove azioni ordinarie The Lifestyle Group pari al 12,23% del capitale sociale post-conversione.



Con riferimento alla Prima Tranche c'è un residuo di 115 obbligazioni ancora in circolazione per un valore complessivo pari a 1.150.000 euro.