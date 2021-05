17 Maggio 2021

(Teleborsa) - The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha comunicato la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana. L'offerta consisterà nel collocamento, in parte, di azioni di nuova emissione e, in parte, di azioni poste in vendita da GC Holding, società controllata da Giovanni Costantino, fondatore e AD della società.

Nel corso dell'offerta, spiega una nota, la società offrirà azioni di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale con un obiettivo di raccolta lordo di circa 50 milioni di euro. In relazione all'offerta, GC Holding (che rimarrà l'azionista di maggioranza) fornirà un'opzione di over-allotment a copertura di potenziali sovrallocazioni che sarà ulteriormente supportata da un'opzione greenshoe fornita da GC Holding. The Italian Sea Group e GC Holding assumeranno impegni di lock-up per specifici periodi di tempo successivi all'offerta.

Nell'ambito dell'offerta, due investitori istituzionali e qualificati, Alychlo NV, società di investimento della famiglia dell'imprenditore Marc Coucke e Giorgio Armani, azienda della moda e del lusso fondata da Giorgio Armani, si sono impegnati, disgiuntamente, a sottoscrivere e/o acquistare, al prezzo di offerta, azioni per un numero complessivo pari a circa il 15% delle azioni in circolazione post offerta.

The Italian Sea Group prevede di utilizzare i proventi per l'attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, il consolidamento della propria posizione di mercato nel settore della nautica di lusso di grandi dimensioni (concentrandosi sulla costruzione di yacht fino a 100 metri di lunghezza), il miglioramento della percezione dei propri marchi (stipulando accordi di collaborazione con i più famosi marchi del settore del lusso e "archistar"), e l'aumento della propria capacità produttiva anche attraverso l'acquisto di cantieri navali europei (in Italia, Turchia e Grecia).