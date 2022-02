The Italian Sea Group, Intermonte promuove conti e guidance 2022

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato il prezzo obiettivo su The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, a 9 euro e ha mantenuto il giudizio sul titolo a "Buy". La revisione della raccomandazione arriva dopo che il CdA della società ha approvato i risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2021 e la guidance 2022. Gli analisti hanno affermato che "TISG ha divulgato una serie molto solida di risultati preliminari, che hanno superato le aspettative su tutti i principali parametri" e "ha fornito una guidance molto solida per il 2022, rassicurando su un altro anno di crescita molto forte per ricavi (spinto anche dalla recente acquisizione di Perini Navi) e redditività".

Gli analisti hanno rivisto le loro stime per includere l'acquisizione di Perini Navi e i dati preliminari. Intermonte si aspetta ora che la società chiuda il 2021 con ricavi di 186 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 28 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 14 milioni di euro. Questi valori dovrebbero salire nel 2022, rispettivamente, a 294 milioni di euro, 46 milioni di euro e 25 milioni di euro. Le previsioni sono poi per un ulteriore incremento nel 2023 a ricavi per 376 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 61 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 36 milioni di euro.

"Grazie al suo posizionamento tra i principali attori nella fascia più alta del settore della nautica, al suo business e alle sue strutture uniche, nonché all'elevata visibilità sui potenziali clienti e sulla generazione di cassa, TISG sembra in ottima posizione per sfruttare tutto il potenziale di un settore in continua crescita", sottolinea Intermonte. "La chiara opportunità di ampliare ulteriormente la propria capacità e sfruttare l'opportunità delle barche a vela attraverso l'acquisizione di Perini Navi aggiunge ulteriore vantaggio", viene sottolineato.