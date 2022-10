The Italian Sea Group, Gianmaria Costantino entra in CdA

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha. La nomina di Gianmaria Costantino, figlio del fondatore Giovanni Costantino, "rappresenta il primo passo di un piano di successione che garantirà la continuità del business negli anni a venire e un", si legge in una nota.Il nuovo consigliereche, lo scorso 12 ottobre, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per potersi dedicare interamente alla gestione delle attività aziendali di sua responsabilità, in ragione dell'intensa crescita che il gruppo sta registrando.Laureato in International Economics and Finance presso l'Università Bocconi di Milano, Gianmaria Costantino hadi The Italian Sea Group. Già presidente di GC Holding, che detiene il 62,64% di TISG, ha inoltre affiancato il management della società su progetti strategico-commerciali, maturando un'esperienza aziendale trasversale."Desideroper l'impegno profuso in questi anni come membro del consiglio di amministrazione - ha dichiarato Giovanni Costantino, fondatore e AD di TISG - La sua decisione di concentrarsi con ancora maggiore dedizione sulle attività aziendali di sua competenza è un'".