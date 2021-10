The Hundred chiude aumento capitale da 5 milioni

2 Minuti di Lettura

(Teleborsa) - The Hundred, media company specializzata sulla promozione degli influencer del futuro, ha chiuso un aumento di capitale da 5 milioni di euro finalizzato a sviluppare nuove partnership con i migliori talenti italiani dell'intrattenimento per aiutarli a sviluppare il proprio potenziale e a crescere dal punto di vista artistico e imprenditoriale.



Un traguardo che premia il modello proposto da The Hundred, che non si propone come un'agenzia classica, ma quale laboratorio che sviluppa su misura nuovi brand e progetti aziendali insieme agli entertainer. Un concetto innovativo che permette agli influencer di accedere a capitali e competenze per passare dalla promozione di prodotti e servizi di terzi alla valorizzazione di asset propri.



Dopo il grande successo ottenuto con l'influencer Tommaso Zorzi, infatti, The Hundred è pronta ad aumentare il numero di talent nel proprio portfolio (TikToker, musicisti, artisti e fashion blogger) grazie a diversi accordi in fase di chiusura ed al sostegno di investitori come Leonardo Bongiorno.



L'operazione è stata condotta da un gruppo di investitori guidati da Nicola Volpi, uno dei partner fondatori di Permira, e supportati da Antonio Zaccheo, ex Permira e Luxottica, nuovo presidente del CdA di The Hundred. In qualità di advisor Hilex, Lexis Associati, RSM Italy, GIM Legal e TCFTC.



"Come il venture capital investe nelle start up, così The Hundred investe sui talent più promettenti creando marchi ed aziende insieme a loro in una logica di partnership", sottolinea Vincenzo Macrì, Ceo & CoFounder di The Hundred, aggiungendo "il nostro approccio si basa su di un affiancamento vero e proprio che aiuta gli influencer a crescere dal punto di vista artistico ed imprenditoriale fornendo loro tutti gli strumenti necessari".



"L'obiettivo di The Hundred è aiutare giovani promettenti a massimizzare il proprio talento, affermarsi e diventare fenomeni globali, conosciuti in tutto il mondo. È una sfida affascinante che sono felice di supportare assieme ad un gruppo di amici", ha affermato Nicola Volpi.