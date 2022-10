Thales, vendite in aumento del 9,6% nei primi nove mesi

Mercoledì 26 Ottobre 2022, 12:30







(Teleborsa) - Thales, colosso francese che opera nei mercati della sicurezza, dei trasporti, della difesa e dell'aerospazio, ha registrato ordini pari a 15,4 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2022, in aumento del 41% su base organica (variazione totale: +45%), e un fatturato pari a 12,3 miliardi di euro, in crescita del 6,4% su base organica (variazione totale: +9,6%).



"Nei primi nove mesi del 2022, Thales ha ottenuto una performance commerciale molto solida - ha affermato il CEO Patrice Caine - Nonostante un contesto operativo caratterizzato da tensioni nelle filiere e dal contesto geopolitico, il gruppo tiene il passo rispetto alla crescita delle vendite, trainato in particolare dallo slancio del segmento dell'identità digitale e della sicurezza".



Thales ha riaffermato gli obiettivi per il 2022, inclusa una crescita delle vendite compresa tra il 3,5% e il 5,5%, ma ha affermato di essere sempre più fiducioso di raggiungere la parte superiore di tale fascia.









(Foto: © LCVA | Dreamstime.com)